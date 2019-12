Sarıoğlu, “Torunlarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, bütçe görüşmeleri öncesi parlamentoda görev alan milletvekillerinin emeklerin sorunlarını göz ardı etmemesini istedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu emeklilerin zor şartlar altında hayatını sürdürdüğünü ifade eden Sarıoğlu, “Biz Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan olmak üzere mecliste grubu bulunana partilere hazırlanan kanun teklifi verildi. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz devletin belirlediği bir açlık sınırı var. Açlık sınırı altında kimse maaş almasın. Herkesin ödediği prim gün sayısına göre intibak yasamız çıksın istiyoruz. Sağlıkta kesilen katkı paylarının asgari seviyesine indirilmesini talep ettik. Ayrıca her iki dini bayramda verilen ikramiyelerin bin 500 TL’ye çıkartılmasını asgari ücret arttıkça üzerine ilave edilmesini talep ettik. Bizler tüm Emek Der camiası olarak başta genel başkanımız ile beraber ülke çapında bütün şubelerimizle birlikte ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Birlik beraberlik içerisinde insan gibi yaşayabilmek için insan gibi hak istiyoruz. Pazarda yangın varken TÜFE’nin çok düşük çıkması bizleri üzüyor. TÜFE’ye göre verilen haklar gittikçe makası açıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün belirlediği taban fiyat baz olsun onun üzerine herkes ödediği prim gün gün sayısına göre yasamız bir an önce çıksın istiyoruz. Adaletsiz maaş dağılımına son verilmesini istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Torunlarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Biz ülke kalkınması için yıllarca mücadele verdik. Şu anda ülkenin durumunu dikkate alıyoruz. Milyonlarca emekli adına genel başkanımız yazılı sözlü ilgililere rapor veriliyor. Şu ana kadar bizim istediğimiz bir şey çıkmadı. Bütçe görüşmeleri başladı bütçe görüşülürken bir an önce milletvekilleri yöresinde emekli abilerini dikkate alarak ona göre karar almalarını bütçede ona göre emekliye pay ayrılmasını talep ediyoruz. Elektriğe, doğalgaza, petrole ve tüm gıda maddelerine yüzde 50 zam yapılırken ocak ayında emekli abilerine kimse tüfe sıfır çıktı demesin. Pazarda yangın var. Bu sözlerimiz dikkate alınsın yazıktır günahtır. Emekli bu memleketin sigortası bizi ciddiye alsınlar. 2020 yılında bizleri üzmeyin

