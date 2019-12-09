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Oğlunun acısına 3 ay dayanabildi

İHA

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 3 ay önce kendisine böbrek veren 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Oğlunun acısına 3 ay dayanabildi

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 3 ay önce kendisine böbrek veren 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.
19 Eylül tarihinde babasına verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız’ın ardından bu kez de babası vefat etti. Uzun yıllardır böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan ve oğlunun kendisine verdiği böbrek ile yaşama tutunmaya çalışan Cevat Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldız’ın cenazesi akşam saatlerinde İstanbul'dan Alaplı Devlet Hastanesi morguna getirilerek yarın öğle namazını müteakip Gümeli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
Merhum Yıldız, oğlunun cenazesini evinin balkonunda hüzünlü bakışlarla takip etmişti.

ZONGULDAK

09 Aralık 2019 Pazartesi

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