Kaçak maden ocağında Afgan genç öldü

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Kaçak maden ocağı mühürlendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta çalışan Afganistan uyruklu soyadı öğrenilemeyen Abbas (25), ocak girişindeki desandre olarak adlandırılan meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B., polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri sevk edildi. Abbas'ın metan gazından zehirlenmiş olabileceği bilgisi üzerine, kurtarma ekipleri ocağa maske takarak girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan Abbas'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından ocağı mühürlerken, K.B.'yi de ifadesini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.



ZONGULDAK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.