Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

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- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye haber verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan yavru kediler, ardından annelerinin yanına bırakıldı.



ZONGULDAK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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