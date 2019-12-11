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Engelleri aştılar doğaya sahip çıktılar

İHA

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinin sakinleri engelleri aşarak doğaya sahip çıkmaya başladılar.

Engelleri aştılar doğaya sahip çıktılar

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinin sakinleri engelleri aşarak doğaya sahip çıkmaya başladılar.
Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, El Sanatları Programı, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Sanat Engel Tanımaz” isimli sosyal sorumluluk projesi Devrek MYO Kampusu El Sanatları Atölyesinde hayat geçirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şule Kıycı ve Öğretim Görevlisi Ferah Şavkar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje de Devrek Kaymakamlığı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 öğrencinin doğa ile ilişkilerini keşfetmeleri, duygusal bağ kurmaları, çevre bilinçlerini koruma ve sahiplenme duygularını geliştirmeleri amaçlanırken, hayata geçirilen projede daha önceden hazırlanan kuş evlerini çeşitli şekillerde rengarenk boyayan öğrenciler yaptıkları çalışmalardan dolayı keyifli vakit geçirdiler. Öğrenciler tarafından çeşitli desenlerle işlenen kuş evlerinde ki karelerin ortaya çıktığı çalışmalarda ,0 tüm engeller unutulurken, tamamlanan kuş evleri Devrek Kaymakamlığı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde bulunan ağaçlara asılacak ve soğuk kış günlerinde kuşların sıcak yuvası olacak

ZONGULDAK

11 Aralık 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:09
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