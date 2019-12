(Özel) Annesinin anısını yaşatmak için her oyunda fotoğrafını koltuğa koyuyor 6 ay önce annesini kaybeden yönetmen her oyunda annesini yaşatıyor

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Tiyatro Hanedan'ın kurucusu yönetmen Ferdi Kazancıoğlu, ölen annesinin anısını yaşatmak amacıyla her oyunda bir koltuğu boş bırakarak fotoğrafını koyuyor.

Zonguldak’ta 5 yıl önce 36 yaşındaki Ferdi Kazancıoğlu tarafından kurulan Tiyatro Hanedan oynattığı oyunlarla tiyatro severlerden tam not almaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu zamana kadar onlarca oyunu sahnelendiren Tiyatro Hanedan görenleri hayrete düşürecek ilginç bir görüntüye imza attı. Tiyatro Hanedan'ın kurucularından Ferdi Kazancıoğlu'nun annesi 58 yaşındaki Hanife Kazancıoğlu 6 ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Ferdi Kazancıoğlu ise annesi Hanife Kazancıoğlunun anısını yaşatmak amacıyla protokol koltuğunun birisini boş bırakarak annesinin fotoğrafını koydu. Kazancıoğlu ayrıca annesinin fotoğrafını koyduğu koltuğu hiçbir şekilde satmayarak her oyunda anısını yaşatıyor.

Tiyatro Hanedan'ın Kurucusu Ferdi Kazancıoğlu, "Annem vefat ettikten sonra annemi her oyunda yanımda taşıyorum. O koltukta ne bilet satışı var ne de kimse oturabilir. O benim büyük hayranım. İnşallah ölene kadar annemi yanımda taşıyacağım. Sağ olsunlar halkımızda Tiyatro Hanedan'ı her oyunda yalnız bırakmıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

