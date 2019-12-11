Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı

ZONGULDAK'ta, mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Alevlerin, bitişikteki 2 evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi´nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelerde binada kimse olmadığı öğrenildi.
Yangın, bitişikteki 2 evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri çatılardaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Evler polis tarafından tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
ZONGULDAK
11 Aralık 2019 Çarşamba
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