Hastaneden kaçan mahkum yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçan Ahmet Kaymaz (26), yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz´ı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ahmet Kaymaz, acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde kaçan Ahmet Kaymaz olay sonrası yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ahmet Kaymaz´ın elleri kelepçeli olarak yolda yürüdüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Aramalarına devam eden jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz´ı Aydınlar köyünde 3 katlı binanın bodrum katında saklanırken yakaladı. Ahmet Kaymaz jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.



ZONGULDAK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.