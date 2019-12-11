Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Şu an ilçelerimizden de gelen yardımcı araçlarla beraber toplam 15 araç ile müdahale ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim ...

İHA

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Şu an ilçelerimizden de gelen yardımcı araçlarla beraber toplam 15 araç ile müdahale ediyoruz"

Zonguldak’ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın binanın çatısını sardı. Atölyedeki ahşap ve kimyasal ürünlerin etkisiyle yangın daha büyürken alevler çevredeki binalara da sıçradı.

Kullanılmayan bina yıkıldı
Ekipler çevredeki binaları ve ikametleri boşaltırken olay yerine AFAD, 112 ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasını koordinasyonunu sürdürüyor. Bölgede kullanılmayan bir bina ise güvenlik sebebiyle yıkıldı. Bir kümes kül oldu.

İlçe belediyelerinden takviye ekipler bölgede
Zonguldak Belediyesi bütün itfaiye araçlarını olay yerine sevk etti. Kilimli Belediyesi, ÇATES A.Ş., Kozlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak gönderildi. Su tankları da bölgeye takviye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de bölgede söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.
Yangının meydana geldiği sokağın dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Bazı itfaiye ekipleri Acılık Sanayi Sitesi içerisinden yangına müdahale etmeye çalıştı. Dar sokaktaki park halindeki araçlarda kısmi maddi hasarlar meydana geldi.

Vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü olay yerinde
Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İtfaiye Müdürü itfaiye ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Çok üzücü geçmiş olsun. Arkadaşlarımız iki saatten beri söndürmeye çalışıyor. Mobilya atölyesi olduğunu öğrendik. Kimyasalların ve ham madde olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Ulaşım noktasında da sıkıntılı bölge olduğu için bir metruk binayı arkadaşlarımız yıkmak zorunda kaldı. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Can kaybının olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların da etkilenmemesi için emniyetle ve AFAD ile beraber gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede söndürülür. Ondan sonra bilgilendirme yaparız. Şu an ilçelerimizden de gelen yardımcı araçlarla beraber toplam 15 araç ile müdahale ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
Söndürme çalışmaları sırasında atölyenin çatısında kısmi çökmeler yaşandı. Atölye içinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ZONGULDAK

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastaneden kaçan mahkum yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan mahkum yakalandı
Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
YEREL HABERLER Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla ...
(Özel) Annesinin anısını yaşatmak için her oyunda fotoğrafını koltuğa koyuyor 6 ay önce annesini kaybeden yönetmen her oyunda annesini yaşatıyor
YEREL HABERLER (Özel) Annesinin anısını yaşatmak için her oyunda ...
Acısına dayanamadığı oğlunun yanında toprağa verildi
YEREL HABERLER Acısına dayanamadığı oğlunun yanında toprağa verildi
Böbreğini verdiği oğlunun acısına 3 ay dayanabildi
YEREL HABERLER Böbreğini verdiği oğlunun acısına 3 ay dayanabildi
Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta seri muhakeme ve basit yargılama eğitim ...
Alaplı Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Küçükdağ görevine başladı
YEREL HABERLER Alaplı Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Küçükdağ görevine ...
Engelleri aştılar doğaya sahip çıktılar
YEREL HABERLER Engelleri aştılar doğaya sahip çıktılar
82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER 82 yaşında, çantası sırtında eğitim hayalini ...
BEÜ’de “Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi” düzenlendi
YEREL HABERLER BEÜ’de “Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik ...
Zonguldak heyeti 'Sera OSB' için Hollanda'ya gitti
YEREL HABERLER Zonguldak heyeti 'Sera OSB' için Hollanda'ya gitti
Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı
YEREL HABERLER Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı
Elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı
Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı
YEREL HABERLER Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı
Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadı
Kdz. Ereğli’deki Köy Muhtarları ERDEMİR’i gezdi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’deki Köy Muhtarları ERDEMİR’i gezdi
Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı
Kış ayında iç ısıtan görüntü
YEREL HABERLER Kış ayında iç ısıtan görüntü
TEKDER, MÜSİAD Kdz. Ereğli yönetimi ile istişarede bulundu
YEREL HABERLER TEKDER, MÜSİAD Kdz. Ereğli yönetimi ile istişarede ...
Narkotik ekiplerinden büyük başarı Çiğ köfte içine sarılmış uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik ekiplerinden büyük başarı Çiğ köfte içine ...
Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X