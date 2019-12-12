Takviye ekiplerin müdahalesiyle mobilya atölyesindeki dev yangın söndürüldü

Zonguldak’ta saat 16.00 sıralarında 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın binanın çatısını sardı. Atölyedeki ahşap ve kimyasal ürünlerin etkisiyle yangın daha büyürken alevler çevredeki binalara da sıçradı. Yaklaşık 2.5 saat sonra kontrol altına alınan yangına Kozlu, Kilimli, Alaplı, Orman Bölge Müdürlüğü, Kdz. Ereğli ve Orman Bölge müdürlükleri de takviye olarak sevk edildi.

Binada bulunan ahşap malzemelerinin yanı sıra kimyasal ürünler yangının söndürülmesini güçleştirdi. Ekiplerin soğutma çalışmasının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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