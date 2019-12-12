Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan protokol gereği Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katıldı. Daha önce hiç sinemaya gitmeyen 860 İlkokul öğrencisine "Konuşan Hayvanlar", 303 ortaokul öğrencisine "Masal Şatosu" filmleri izletilmesi planlanmış ve ilk seans açılışını öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz eşlik ederek öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

ZONGULDAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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