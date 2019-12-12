Devrek MYO’da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi

Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından “Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi.

Devrek Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk dersi kapsamında hazırladıkları “Engelsiz Bir Dakikanı Ayırır mısın?” İsimli projesini Devrek Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Tuğba Babaoğlu koordinatörlüğünde hayata geçirilen etkinlik engellilerin kendilerini engelsiz bireylerden farklı hissetmemeleri için yapılması gerekenlerin neler olduğuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Projede Devrek Atatürk İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencilerine engellilerin yaşadıkları zorluklar hem görsel hem işitsel, hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler engellilerin yaşadıkları zorlukların farkına varırlarken, empatilerini geliştirdiler ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilecekleri “işaret dili alfabesini öğrendiler.

ZONGULDAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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