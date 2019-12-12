Mahalleye ‘Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ ismi verilecek

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyareti kapsamında görüşme fırsatı yakaladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Çaydeğirmeni’ne davet etti. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, “Ankara ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız ile görüşme fırsatı yakaladık. Cumhurbaşkanımıza dördüncü dönemde beni yeniden aday göstermesinden dolayı Zonguldak ve Ereğli mitinglerinde teşekkür ederek 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çaydeğirmeni’nden rekor oy ile sandıktan çıkmamız durumunda hemşerilerimiz kendisini Çaydeğirmeni’nde görecek olmaktan dolayı mutluluk duyacaklarını ifade etmiştim. Dünkü görüşmemizde yeniden gündeme gelen bu konu üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan ilk Zonguldak ziyaretimizde Çaydeğirmeni’li vatandaşlarımızı ziyaret ederek teşekkür edelim dedi. Bu gururun Çaydeğirmen’inin gururu olduğunu belirtmek istiyorum. Çaydeğirmeni’li hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözü tutuyor ve Dünya Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beldemizde misafir etme heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 2020 yılı ilk Belediye Meclis Toplantımızda TOKİ 2, TOKİ 3 ve Emekli Konutlarının olduğu mahalleye Cumhurbaşkanımız ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ın adının verilmesi noktasında görüşülecek gündem maddelerine ekledik. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ZONGULDAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.