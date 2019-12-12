Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı

İHA

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü'nde ''Kadın Giyim Modelist Yardımcısı'' kursu düzenlendi.

Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü, Özel Politika kapsamında Çaycuma ilçesinin Güdüllü Köyü’nde ‘’Kadın Giyim Modelist Yardımcısı’’ kursu düzenlendi.
Güdüllü Köyünde ilk kez düzenlenen kurs katılımcıları memnuniyetlerini ‘’Hayatımızda ilk kez kursa katılacağız, çok heyecanlıyız. İşkur'a teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdiler. Mülakat sonrası kursa katılacak olan 12 kursiyere 16.12.2019 17.04.2020 tarihleri arasında haftada 5 gün olmak üzere saat 09.0013.20 arası Güdüllü Köy Konağında eğitim verilecek

ZONGULDAK

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenol, “Doğu Türkistan’ın sesine kulak verin”
YEREL HABERLER Şenol, “Doğu Türkistan’ın sesine kulak verin”
Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi
YEREL HABERLER Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi
Çağrı merkezleri 112'de toplandı
YEREL HABERLER Çağrı merkezleri 112'de toplandı
Jandarmadan huzur güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan huzur güven uygulaması
Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu
YEREL HABERLER Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu
Emekli madencilerden resim sergisi
YEREL HABERLER Emekli madencilerden resim sergisi
GMİS’den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER GMİS’den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi’ne ziyaret
Mahalleye ‘Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ ismi verilecek
YEREL HABERLER Mahalleye ‘Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ ismi ...
Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret
Zonguldak'ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul ...
Devrek MYO’da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek MYO’da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı ...
Mobilya üretim binasında yangın sonrası soğutma çalışması
YEREL HABERLER Mobilya üretim binasında yangın sonrası soğutma ...
Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları ...
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
YEREL HABERLER Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Takviye ekiplerin müdahalesiyle mobilya atölyesindeki dev yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Takviye ekiplerin müdahalesiyle mobilya atölyesindeki ...
Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı
Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Şu an ilçelerimizden de gelen yardımcı araçlarla beraber toplam 15 araç ile müdahale ediyoruz"
YEREL HABERLER Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları ...
Hastaneden kaçan mahkum yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan mahkum yakalandı
Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
YEREL HABERLER Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı
Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla ...
(Özel) Annesinin anısını yaşatmak için her oyunda fotoğrafını koltuğa koyuyor 6 ay önce annesini kaybeden yönetmen her oyunda annesini yaşatıyor
YEREL HABERLER (Özel) Annesinin anısını yaşatmak için her oyunda ...
Acısına dayanamadığı oğlunun yanında toprağa verildi
YEREL HABERLER Acısına dayanamadığı oğlunun yanında toprağa verildi
Böbreğini verdiği oğlunun acısına 3 ay dayanabildi
YEREL HABERLER Böbreğini verdiği oğlunun acısına 3 ay dayanabildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X