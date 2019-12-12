Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

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ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çaycuma ve Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakademirciler Köyü Balat Dağı mevkiinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.G.(49), İ.K.(50), A.Ö.(50), M.T.(35) ve G.Ç.(53) işlemler için karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin, 17 metre derinliğinde 3,5 metre genişliğinde tünel kazdıkları tespit edildi. Aramada, kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



ZONGULDAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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