Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni evlenen ve evlenecek olan çiftlere yönelik “Evliliğe İlk Adım” seminerleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının himayelerinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni evlenen veya evlenecek çiftlere yönelik olarak İlçe Müftülüğünün koordinesinde 'Evliliğe İlk Adım' seminerleri başladı. Yeni Mahalle Ulu Camii Toplantı Salonu'na gerçekleştirilen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, "Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik büromuzla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan birisi de evliliğe ilk adım semineridir. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz devam edecektir" dedi.

Sevgi ve merhametin eşleri birbirine bağlayan en kıymetli duygular olduğunu vurgulayan Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Nurdan Albayrak ise "Sevmek merhametli olmayı gerektirir, merhamet sevgiyle katmerleşir. Merhamet ekseninde bencilliği bir kenara bırakıp, samimi ve fedakâr olmaktır. Hayatın her anında merhameti kuşanmaktır. Rahmeti kuşanan eşler birbirlerini incitmekten ve şiddeti içerecek her türlü tavır ve davranıştan uzak durur" ifadelerini kullandı.

Haftada bir gün iki saat olarak planlanan seminerler dört hafta boyunca devam edecek olup seminer sonunda katılımcılara belge takdim edilecek.

ZONGULDAK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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