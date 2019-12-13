İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi

İHA

İşadamı Sezai Çanakçı Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi

İşadamı Çanakçı öğrenciler ile bir araya geldi

İşadamı Sezai Çanakçı Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Devrek Kampusu konferans salonunda “Sanayi ve Üniversite Buluşması” kapsamında öğrenciler Çanakçılar Yapı Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı ile bir araya geldi. Devrek Kampusu Konferans Salonunda üniversite öğrencileri ile girişimcilik üzerine bir söyleşi gerçekleştiren İşadamı Sezai Çanakçı iş hayatından örnekler vererek, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştığını öğrenciler ile paylaştı. Girişimciliğin ülke ekonomisi açısından önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sezai Çanakçı,” Çağımız bilgi çağı ve bilgiye ulaşmak eskiye oranla daha kolay gençlerin başarıyı yakalayabilmeleri için her gün kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerek. Kolay yoldan para kazanılamaz kazanılabilse bile bunun bir değeri yoktur. Başarı asla bir anda elde edilemez. Hedefleriniz doğrultusunda her gün bir tuğla koyarak yola devam edebilirsiniz. Bu açıdan bizim başarımızın sırrı devamlılık ve disiplindir. İşletmelerde kuruluş aşamasında büyük zorluklar yaşanmakta ve bu zorlukları aşmadaki en büyük faktör çok çalışmaktan geçmektedir. Başarının yüzde onu şans ise yüzde 90’ı çalışmaktır. Küçük detayları ve ayrıntıları iyi analiz etmek ve ufak görülebilecek problemleri çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Örneğin Çanakçılar Yapı Malzemeleri 1981 yılında kurulduğunda, bizler karşılaştığımız ufak problemleri çözüme kavuşturamasaydık belki de şuan bölgemizde böyle bir firma asla olmayacaktı” diye konuştu Gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler yakın ilgi gösterirken, söyleşi soru cevap şeklinde devam etti.
İş adamı Sezai Çanakcı’ya söyleyişe olan katkılarından dolayı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

ZONGULDAK

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıtadan şırınga çikolata denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan şırınga çikolata denetimi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
BEÜ’de mezunlarla iletişim stratejileri değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER BEÜ’de mezunlarla iletişim stratejileri değerlendirme ...
'Evliliğe İlk Adım' seminerleri başladı
YEREL HABERLER 'Evliliğe İlk Adım' seminerleri başladı
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci başladı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Teşkilatının 7.Olağan kongre süreci ...
Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
Vali Bektaş'tan kaçak ocakta ölen Afgan gençle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Vali Bektaş'tan kaçak ocakta ölen Afgan gençle ilgili ...
AK Parti Kdz. Ereğli’de delege seçimleri başladı
YEREL HABERLER AK Parti Kdz. Ereğli’de delege seçimleri başladı
Şenol, “Doğu Türkistan’ın sesine kulak verin”
YEREL HABERLER Şenol, “Doğu Türkistan’ın sesine kulak verin”
Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' kursu açıldı
YEREL HABERLER Güdüllü köyünde 'Kadın Giyim Modelist Yardımcısı' ...
Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi
YEREL HABERLER Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi
Çağrı merkezleri 112'de toplandı
YEREL HABERLER Çağrı merkezleri 112'de toplandı
Jandarmadan huzur güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan huzur güven uygulaması
Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu
YEREL HABERLER Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu
Emekli madencilerden resim sergisi
YEREL HABERLER Emekli madencilerden resim sergisi
GMİS’den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER GMİS’den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi’ne ziyaret
Mahalleye ‘Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ ismi verilecek
YEREL HABERLER Mahalleye ‘Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ ismi ...
Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret
Zonguldak'ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul ...
Devrek MYO’da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı proje gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek MYO’da Engelsiz bir dakikanı ayırırmısın adlı ...
Mobilya üretim binasında yangın sonrası soğutma çalışması
YEREL HABERLER Mobilya üretim binasında yangın sonrası soğutma ...
Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları ...
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
YEREL HABERLER Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X