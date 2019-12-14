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Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak Atölyedeki yangının zararı yaklaşık 3 milyon TL

İHA

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak Atölyedeki yangının zararı yaklaşık 3 milyon TL

Zonguldak’ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
11 Aralık Çarşamba günü Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 3 katlı mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi. Atölyede bulunan yanıcı ve uçucu maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Yangın tamamen söndürülmesi 2 gün sürdü. Yaklaşık 15 ekiple sürdürülen yangında uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü.
Yaklaşık zarar 3 milyon TL
3 katlı bir mobilya atölyesinde sobadan çıkan ve içeride bulunan uçucu ve yanıcı maddelerden dolayı kullanılmaz hale gelen binada içinde bulunan malzemelerin toplamının 3 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.
Yarın yıkılması bekleniyor
Meydana gelen yangın sonrası küle dönen binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından 15 Aralık 2019 günü tamamen yıkılması hedefleniyor.

ZONGULDAK

14 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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