Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt halen inşaatı devam etmekte olan merkez cami hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt yaklaşık iki yıldan bu yana inşaatı devam etmekte olan Merkez Yeni Camide yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çeşitli sebeplerden dolayı caminin inşaatında aksamalar meydana geldiğini belirten Bozkurt, "İlçemizin merkez camilerinden birisi olan Merkez Yeni Cami yapılan tadilatlar süresince çeşitli proje değişikliklerine uğradığı için ibadete açılması uzun zaman aldı. Arkadaşlarımız camimizin bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetine açılacağını belirttiler yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

ZONGULDAK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.