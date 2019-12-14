CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma İlçe Başkanlığı’nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen kongrede tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye katılanlar arasında; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP Zonguldak İl başkanı Hakkı Güney, ilçe ve belde belediye başkanları, SP İlçe Başkanı Engin Zeren, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk'ün güven tazeledi kongre sonrası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Tevfik Aydoğmuş, Yasin Çakar, Furkan Çakır, Seden Saka Çınar, Fahri Diler, Ayşe Eşme, Özkan Genç, Yasemin İslam, A. Kıvılcım Kalyoncu, Özkan Öncü, Aşkın Özdemir, Deniz Saraç, Ergin Yardım ve Onur Yiğit."

İlçe başkanı Köktürk, kongreye gelerek kendilerini yalnız bırakmayarak destek olan herkese teşekkür etti.

ZONGULDAK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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