Yasadışı avlananlara ceza

Zonguldak'ta yasadışı avlananlara idari para cezası uygulandı.
Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak ve bilinçsiz avcılığın önlenmesi adına faaliyetler sürüyor. 1314 Aralık 2019 tarihlerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 12 şüpheli yakalandı. Yasadışı avlanan 12 şüpheliye Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekiplerince idari işlem uygulandı. Ekiplerin koruma ve kontrol faaliyetleri ise devam ediyor.
ZONGULDAK
15 Aralık 2019 Pazar
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