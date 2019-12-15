Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği’nin (ISSA) 1415 Aralık tarihlerinde Almanya Mannheim’da düzenlediği “Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı”na katılarak BEÜ’nün ve fiziki ve akademik olanaklarını bizzat tanıttı.

Bu yıl Almanya'da 5’ncisi düzenlenen ‘ISSA Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’, Türk Üniversitelerinin temsilcileriyle Mannheim Maritim Hotel'de başladı. Türk üniversitelerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulan ilk sivil toplum örgütü olma özelliğini taşıyan ISSA tarafından organize edilen fuara Türkiye’den çok sayıda devlet ve vakıf üniversiteleri katıldı. Türkiye’deki üniversitelerin, eğitim şartları, burs olanakları, akademik, sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetleri hakkında tanıtımların yapıldığı fuarda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım etkinliklerine önem veren ZBEÜ’yü Rektör Çufalı temsil etti. Prof. Dr. Çufalı eğitim fuarında katılımcılarla yüz yüze gelerek ziyaretçileri üniversitenin sahip olduğu imkânlar, uluslararası anlaşmalar, değişim programları, Türkiye ve dünya çapında elde edilen bilimsel ve akademik başarılar hakkında bizzat bilgilendirdi.

2 gün süren, öğrenci adayları ve ailelere, Türkiye’deki eğitim hayatı ve Türk üniversitelerine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, Almanya Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ve T.C. Karlshure Başkonsolosu Banu Terzioğlu da üniversitenin standını ziyaret ederek Rektör Mustafa Çufalı’dan üniversite ile ilgili bilgi aldılar. Üniversitenin standına ilginin yoğun olduğu fuarda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce eşlik etti.

ZONGULDAK 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.