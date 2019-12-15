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ZBEÜ, Trabzon’da ‘Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı’na ...

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve AraştırmaUygulama Merkezleri Çalıştayı'na katıldı.

ZBEÜ, Trabzon’da ‘Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı’na katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve AraştırmaUygulama Merkezleri Çalıştayı’na katıldı.
KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Okur başkanlığında bu yıl birincisi yapılan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi’nin AraştırmaUygulama Merkezlerinin katıldığı çalıştayda BEÜ’yü Merkez Müdürü Prof. Dr. Özcan Sezer, Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Gökmen ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zafer Öztürk temsil etti.
BEÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve AraştırmaUygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Sezer; çalıştay kapsamında, Karadeniz ve bölge ülkelerine yönelik araştırmalar yapan üniversite merkez ve enstitülerinin yaptıkları çalışmaların ve bundan sonraki süreçte birlikte gerçekleştirebilecekleri konuların ele alındığını ifade etti. Merkez ve enstitüler arasında sempozyum, konferans, çalıştay ve diğer konularda işbirliği yapılmasının önemine dikkat çeken Sezer, Karadeniz havzası ve bölge ülkelerine yönelik olarak yapılacak araştırma ve çalışmalarda akademik işbirliğinin öneminin ele alındığı çalıştayda, bölgesel güvenlik, kültür, tarih, uluslararası ilişkiler, güvenlik, şehir, çevre, turizm, ticaret, ulaşım ve göç gibi bölgeyi ilgilendiren konularda proje, araştırma, inceleme, yayın ve sempozyum gerçekleştirerek iletişimin geliştirilmesi konuları üzerinde durulduğunu ifade etti.
Karadeniz havzasının tarihsel, kültürel, coğrafî, stratejik ve sosyoekonomik yapısına yönelik bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla kurulan Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilgili konularda kitaplar, raporlar, makaleler yayımlamak, kongreler, çalıştaylar, panel ve konferanslar düzenlemekle beraber, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek gerek nitelik gerekse nicelik olarak daha kapsamlı çalışmalar yapmayı da hedefliyor.

ZONGULDAK

15 Aralık 2019 Pazar

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