Kdz. Ereğli’nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kdz. Ereğli’nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erdemir'den emekli İsmet Koç, bölgenin en eski pazarlarından biri olan Subaşı Pazaryeri'nin bakımsızlıktan esnaflara zor günler yaşattığını söyledi. Koç, pazaryerine bakım yapılmasını istedi.

Kdz. Ereğli’nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erdemir’den emekli İsmet Koç, bölgenin en eski pazarlarından biri olan Subaşı Pazaryeri’nin bakımsızlıktan esnaflara zor günler yaşattığını söyledi. Koç, pazaryerine bakım yapılmasını istedi.
Kdz. Ereğli ilçesinde Erdemir’den emekli olduktan sonra tavuk yetiştiriciliği yapmaya başlayan İsmet Koç bölgenin en eski pazarlarından Süleymanbeyler Köyü’nde ki Subaşı Pazarı’nın içler acısı haline üzüldüklerini söyledi. Kışla Mahallesi’nde ki evinin bahçesinde eşi Ayşe Koç ile birlikte tavuk yetiştiriciliğinin yanı sıra sebze ve meyvede yetiştiren Koç “Benim amacım çevremizdekilere örnek olmak. Ben yaptığım işten para kazanıyorum. Herkesin de bahçesinde bir şeyler yetiştirmesi için mücadele ediyorum. Ben sadece Ereğli değil Bolu, Düzce ve Sakarya gibi illere gidiyorum. Zonguldak’ın ilçelerini geziyorum ama Süleymanbeyler Köyü’nde ki pazaryerini gördüğümde çok üzülüyorum. Burası Ereğli’nin en eski pazarlarında biri. Buraya Ereğli dışından da çok sayıda esnaf geliyor. Ancak ne temizlik bakımından, nede düzen bakımından çok kötü durumda. Bayan tuvaletleri sürekli kapalı. Erkek tuvaletine ise pislikten girilmiyor. Her taraf çamur içerisinde. Ereğli’yi yönetenler mikrofonu ellerine alınca büyük büyük laflar ediyorlar. Gelsinler buranın haline bir baksınlar. Lafa gelince ‘Köylü milletin efendisi’ ama buraya kimse hizmet getirmiyor. Buradan Sayın Valimize, Kaymakamımıza, milletvekillerimize, il genel meclis üyelerine, ilçe başkanlarına, oda başkanları ve esnaf temsilcilerine sesleniyorum. Ereğli’nin en eski tarihi pazaryerine sahip çıkın. Bu insanlarımız böyle bir muameleyi hak etmiyor. Her taraf çöplerle dolu, pislik içerisinde. Köylümüze önem versinler, köylü esnafımızı korusunlar. Eğer siz köylüye hizmet etmezseniz, köylü ürettiği ürünü satacak yer bulamazsa üretmekten vazgeçer. Yarın yiyecek bir tutam marul bulamazsınız. Ondan sonrada ‘Marul niye 510 TL’ diye sızlanıp dururuz” dedi.

ZONGULDAK

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini ...
Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Afjet Afyonspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Afjet Afyonspor: ...
Zonguldak'ta sanayi sitesindeki silahlı kavga olayına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sanayi sitesindeki silahlı kavga olayına ...
ZBEÜ, Trabzon’da ‘Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ, Trabzon’da ‘Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ...
Rektör Çufalı, Almanya’da 5. ISSA Türk üniversiteleri tanıtım fuarına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, Almanya’da 5. ISSA Türk üniversiteleri ...
Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı
YEREL HABERLER Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı
Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor: 2-2
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Afjet Afyonspor: 2-2
Yolcu otobüsü kaza yaptı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü kaza yaptı
Yasadışı avlananlara ceza
YEREL HABERLER Yasadışı avlananlara ceza
Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan ...
CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi ...
Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0
YEREL HABERLER Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0
Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi
YEREL HABERLER Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim ...
Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yeni dönem
YEREL HABERLER Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yeni dönem
Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: ...
Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek ...
Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak Atölyedeki yangının zararı yaklaşık 3 milyon TL
YEREL HABERLER Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce ...
Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
4 bin 115 yaşındaki ağaç için klip çektiler
YEREL HABERLER 4 bin 115 yaşındaki ağaç için klip çektiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X