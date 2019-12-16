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ZONSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Merkezi İstanbul'da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu İstişare toplantısını gerçekleştirdi.

ZONSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Merkezi İstanbul’da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu İstişare toplantısını gerçekleştirdi.
İş dünyasına 2012 yılından itibaren her platformda katkı veren ZONSİAD geçtiğimiz aylarda yönetim kurulunun almış olduğu kararla kadrosunu genişletme yoluna gitmiş ve kısa süre zarfında teknik birimler oluşturarak bu birimlerin yönetimlerini tamamlamıştı. Cumartesi Akşamı da ZONSİAD Yönetim Kurulu, 9 Birim Başkanlığı ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin katılımı ile ZONSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu İstişare toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıyı Divan heyeti olarak Başkanlık yapan ZONSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Keserci, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirler Komitesi Başkan Yardımcısı Hikmet Kabuk ve Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Kurt yönetti. ZONSİAD’ın yeni oluşturduğu Birim Başkanlıklarında sürpriz isimlerde yer aldı Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gurbet Altay; Eğitim ve Hukuk Biriminde görev alırken, MHP MYK Üyesi İş Adamı Murat Kotra Yatırım ve Finans Birim Başkanlığında görev aldılar.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece önemli açıklamalarda bulundu. Ece, “Kurulduğumuz 2012 yılından bu yana birçok etkinlikle ve buluşturma programları gerçekleştirdik.Geçen 7 yılı aşkın sürede iş adamlarımızı buluşturmak,tanıştırmak ve derneğimizi duyurulması noktasında birçok çalışmalar yaptık.Bu çalışmalar sayesinde birçok birbirini tanımayan insanları tanıştırdık buluşturduk.Bu buluşturmalar sayesinde ticari alış verişler sosyal ekonomik olarak birbirimize destek sağlamaya çalıştık.Günümüze geldiğimizde artık yapılan bu çalışmalar derneğimize yeterli gelmediği gibi çalışmalarımızı artık farklı versiyonlarla yapma gereği duyulmuştur. Neden bizler ortak paydamız Zonguldak olan iş insanlarına farklı kazanım sağlamayalım. Bugün birçok iş adamımız ortaklıklardan bahsediyor. Ve içimizde ortak çalışmalar yapan iş adamlarımız var.Hep beraber küçük sermayeler koyarak büyük işler neden yapmayalım.Bu ortaklık fonu olur,ortak havuz olur,kooperatif olur adının çokta önemli yok.Bizler birbirimize inanırsak büyük işlere imza atabiliriz.Her birimizin kendi sektöründe önemli çalışmaları olan insanlar.Yapacağımız buna benzer çalışmalarla Türkiye’ye ve bölgemize örnek bir model olabiliriz.
Şu an ulaşabildiğimiz İstanbul’da 500 üzerinde iş adamı mevcut. Yaptığımız araştırmalar neticesinde 1500 üzerinde de iş dünyasında bulunan hemşerimiz var. Bu insanları bir çatı altında bir araya getirdiğimizde ciddi manada hem sosyal hem ekonomik olarak çok büyük ortak sinerji oluşturabiliriz. Değerli arkadaşlar;65 Kişilik yönetim kadrosu oluşturduk Ne demiş atalarımız ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var’ sözünü asla aklımızdan çıkartmamız lazım. Her birimimizde ayrı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarımız bulunmaktadır. Mevcut birimlerimiz birim toplantılarını 3 aylık dönemlerde yapıp, bu çalışmaları raporlayacaktır. Yine yönetim kurulu olarak yeni yapılanma anlayışımız devam ederek ilerleyen günlerde bölge temsilciği ve yurt dışı temsilciliklerini oluşturacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız şuan için devam ediyor. Yönetim Kurulumuza, Birim Başkanlarımıza ve birim üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni görevleri hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile sizlere ayrı ayrı sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

ZONGULDAK

16 Aralık 2019 Pazartesi

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