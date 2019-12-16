İşçi servisi devrildi; 4 yaralı

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Zonguldak’ta maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 maden işçisi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın’dan yola çıkan ve TTK Gelik işletmesinde çalışan maden işçileri taşıyan minibüs Kilimli ilçesi Muslu Beldesi Tepeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bazı yaralıları ayakta tedavi edilirken bazı yaralılar ise tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Can Z. (20), Mustafa D. (40), Bahadır I. (20), Sinan B.’nin (36) durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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