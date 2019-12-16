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Yüzde 40 Hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

İHA

Yüzde 40 Hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, damızlık gebe düve ile 815 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulamasının yürürlüğe girdiğini söyledi.
Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, damızlık gebe düve ile 815 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulamasının yürürlüğe girdiğini belirterek, başvuruların 16 Aralık 2019 14 Ocak 2020 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacağını belirtti. Desteklenecek gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL / Baş, boş dişi sığır 815 aylık 7 bin 500 TL / Baş, gebe manda 10 bin TL / baş, Boş dişi manda 815 aylık 6 bin TL baş olarak belirlenmiş olduğunu belirten Çataklı, desteklemenin hayvancılık yapmak ve işletmelerini büyütmek isteyen yetiştiriciler için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi. Her işletme için kapasitesinin 10 başa tamamlanacak şekilde destekleme alacağını belirten İl Müdürü desteklenecek ırkların; Etçi ırklar: angus, charolais, limousin, hereford, belgiun blue. Kombine ırklar: simental, montofon, mondbeliard., Sütçü ırklar: jersey, holstein olduğunu belirtti. Yetiştiricilerimizin işletmelerine şartlara uygun olarak aldıkları 110 hayvan için yüzde 40’ının destekleneceğini belirten İl Müdürü Cemalettin Çataklı ayrıntılı bilgi için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmelerini belirtti.

ZONGULDAK

16 Aralık 2019 Pazartesi

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