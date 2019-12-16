Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncer’in kullandığı 81 FK 088 plakalı otomobil, AlaplıYığılca karayolu Sabırlı köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada büyük hasar gören otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı sürüdeki domuzlar karanlıktan faydalanarak kayboldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, başka bir kazaya neden olmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak, sürücüleri uyardı.

ZONGULDAK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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