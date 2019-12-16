İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

Ankara'dan Zonguldak'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A. (26) isimli erkek ve M.Ö. (20) isimli kadının Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri getirerek Zonguldak ve ilçelerinde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden durduruldu. Yapılan aramada araçtaki D.A.'nın montunun cebinde 18 adet extacy hap ve yaklaşık 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK
16 Aralık 2019 Pazartesi
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