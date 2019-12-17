Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor

ZONGULDAK'ta yedikleri konserveden bulaştığı tahmin edilen 'Clostridium Botulinum' (sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) toksini nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye (54) ve Ramazan Yıldız (55) çiftinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Çaycuma´ya bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çifti, 25 Kasım'da evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. Önce Ramazan Yıldız, bir gün sonra da eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Felç olan Yıldız çifti, sevk edildikleri Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çiftin nadir görülen 'clostridium botulinum' bakterisi nedeniyle zehirlendiğinin tespit edilmesinin ardından Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen antitoksinler enjekte edildi. Yoğun bakımda tedavileri devam eden çiftin ailesi de gelecek güzel haberi bekliyor.

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, Yıldız çiftinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

NUMUNELER TEMİZ ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numuneleri gönderdiği Sağlık Bakanlığı'ndan rapor geldi. Raporda evdeki yiyeceklerden alınan numunelerde 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanılmadığı ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, çiftin yedikleri yiyecekte bu bakterinin ürediği kısmı yemiş olabileceği, yiyeceğin diğer kısımlarında bu bakteri üremediği için raporda çıkmamasının normal olduğunu belirtti.



ZONGULDAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:31

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.