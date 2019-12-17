Zonguldak'ta aile içi şiddete karşı mücadele toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 20202021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlandı.

Bu kapsamında diğer illerde de olduğu gibi Zonguldak'taki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya: Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı, ZBEÜ Rektörü, Alaplı Kaymakamı, Çaycuma Kaymakamı, Devrek Kaymakam Vekili, Ereğli Kaymakamı, Gökçebey Kaymakamı, Kozlu Kaymakamı, Kilimli Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili, İl Sağlık Müdürü, Göç İdaresi Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, İl Müftüsü, ŞÖNİM ve Konukevi Müdürleri, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü, İlçelerin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ayrıca bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaştırıldı.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların il ve ilçelerdeki eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapıldı. Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerin de üzerilerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapılacak.

ZONGULDAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:31

YATSI 18:59

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