Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor

Zonguldaklı milli judo antrenörü Metin Sönmez yönetiminde milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren, Azerbeycan'da yapılacak ortak çalışma kampına katılacak.

2329 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'ta kampa milli judo antrenörü Metin Sönmez ve milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Zonguldaklı sporcular kampı verimli bir şekilde geçirerek yeni sezon hazırlanmayı hedefliyor.

Judo antrenörü Metin Sönmez, "2329 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'tan Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Yeni sezon öncesinde bizim için önemli bir kamp. İnşallah kampı verimli bir şekilde geçirerek hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

ZONGULDAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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