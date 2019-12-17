ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikinciliği elde eden ZBEÜ Grizu 263 takımı, Haziran 2020'de 250 gram ağırlığında pocket küp uydusunu fırlatacak. Grizu 263'ün çalışmalarının anlatıldığı söyleşi öncesi konuşan Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, tamamen yerli mühendisler tarafından tasarlanan Türksat 6A uydusunu da uydu filosuna gireceğini anlattı.

ABD’de düzenlenen ve NASA’nın sponsor olduğu CanSat Competition 2018 model uydu yarışmasında dünya ikinciliği elde eden BEÜ Grizu 263 uzay ekibi, 2020’de fırlatmayı planladıkları 250 gram ağırlığındaki pocket küp uydusunu söyleşi ile paylaştı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve protokol üyeleri katıldı.

BEÜ Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu ’Grizu263’ uzay takımı, 810 Haziran 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında (CanSat Competition) yarışmasında dünya ikinciliği elde etti. Grizu 263 takımına destek veren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, "Grizu263'ün elde ettiği başarıların ülkemiz için çok önemli bir misyonu daha var. Bu da gençlerimizin gerçekten inandıklarında ve çalıştıklarında neler başarabileceklerini göstermiş olmalarıdır. Bu hikaye ilham ve cesaret veren bir başarı öyküsü olarak nice yeni girişimlerin önünü açacaktır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda inanan, genç arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



"Grizu 263 öğrenilmiş çaresizlik sendromunu ikiye böldü"

Grizu 263 takımının başarılarına dikkat çeken Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Grizu 263 takımı aslında bir öğrenilmiş çaresizlik sendromunu ikiye böldü. Türkiye'deki gençlerin uluslararası platformda ne kadar kabiliyetli çözümler ortaya koyabileceğini kanıtladı. Ve bir çok arkadaşa da ışık tutarak heyecan vesilesi oldu. Bu yüzden kendilerine ve onları bu yolda hazırlayan hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençleri olarak geleceği şekillendirmede üzerinize büyük görevler alıyor ve bu görevlerle büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdasınız. Üniversitelerde aldığınız eğitimler sizi gerçek hayatta belli yere taşıyacak kadar bir birikim oluşturuyor ama asıl şey sizin öğrenmeye olan hevesiniz, öğrenmeye olan isteğinizle kendi geleceğinizi dolayısıyla ülkemizin geleceğini şekillendirmek. Bu yolda size çok şey düşüyor. Sizler bu ihtiyaç duyduğunuz bu enerjiyi, bilgiyi görgüyü buralarda kendinizde hissetmek zorundasınız. Biz Türksat olarak sizin gibi gençlere geleceğin teknolojilerinde yer almak için birçok fırsatı sağlıyoruz. İlk defa 2016 yılında model uydu yarışmasına başladık. 7 takım ile bu işe başladık. Şimdi 100'e aşkın takım ile her geçen yıl da aşarak devam ediyoruz" dedi.



"Uydu filomuz genişliyor"

Genel Müdür Cenk Şen, Türksat 6A uydusuna dikkat çekerek, "Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Endüstri 4.0 hızla yaklaşıyor. Bizler de bunlara hazır olmak zorundayız. Türksat olarak sizler gibi gençlerin hem çalışacağı hem de başarılarını katlayacağı ortama sunmaya hazırız. Şu anda Türksat'ın 3A, 4A ve 4B olmak üzere üç uydusu var. Bu üç uyduyla 118 ülke üzerinde 3,5 milyar insana ulaşıyoruz. 5A ve 5B uydularıyla da uydu filomuzu arttırıyoruz. Fakat daha da gurur duyduğumuz bir şey var ki 6A denen tamamen yerli mühendislerimiz tarafından sizler gibi gençler tarafından tasarlanmış ve dünya üzerindeki 10 haberleşme uydusu üreten ülkeden biri yapacak olan 6A da geliyor. Bu uydularla beraber 6 uydudan mütevellit bir uydu filosuna sahip olacağız. Bunlar hep sizler gibi bu yola baş koyan gençlerin desteğiyle oldu" ifadelerine yer verdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da, "Bir hedefe varmak için yola çıktığınızda meşakkatli yollar çoktur. Zordur. Ama büyük bir ihtimalle sizin umduğunuzdan çok daha kısa sürede o hedefe varacaksınız. Daha başarılı bir şekilde başaracaksınız. Buna inanın. Ben buna inanıyorum. Üniversitemizde çok şeyler olacak. Oldu. Olmaya devam ediyor. Bugünkü toplantımız vesilesiyle de esas konusu olan Haziran 2020'de uydumuzu inşallah fırlatacağız. Bu diğer üniversitelere de üniversite içinde kendi öğrencilerimize de örnek olacak. Zaten arkadan diğer ekipler geliyor" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise Grizu 263'ün başarılara imza attığının altını çizerek, "Ajandamızda bir sürü şey vardı. Ama uzay ve uydu kavramları çok fazla yoktu. Dürüst olarak söylemek gerekirse. Fakat bu gençlerimiz gerçekten çok güzel başarılara imza attılar. Bu konuda da başarı olunca, gelince ciddi anlamda bir imeceyi de oluşturmayı başardılar. Güzel bir işbirliğini de oluşturdular. Şehre, üniversiteye, arkadaşlarına yeni bir çizgi, ufuk koydular. Devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Hayallerde İstikrar ve Gerçeklik" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından yer istasyonunun açılış kurdelesi kesildi.

ZONGULDAK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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