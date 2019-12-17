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18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulundan 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulundan 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir ilköğretim okulunda öğlen kantinden yedikleri lahmacun ve pide sonrası öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Rahatsızlık geçiren 18 öğrenci farklı zamanlarda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Hastanede serum verilerek tedavileri gerçekleşen 18 öğrenci taburcu edildi. 18 öğrenci ve velisi daha sonra polis karakoluna giderek ifade verdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okulun kantin işletmecisi A.B.'yi gözaltına alındı. İfadesi alınan kantin işletmecisi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olay sonrası Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmeye neden olduğu şüphesiyle satılmayan lahmacun ve pidelerden numune aldı. Lahmacun ve pidelerin Kepez Mahallesi’nde faaliyet gösteren pide salonundan alındığı belirtildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ZONGULDAK

18 Aralık 2019 Çarşamba

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