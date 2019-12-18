(Özel) Fabrika değil lise Bu lisede öğrenciler hem öğrendi hem üretti Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Zoroğlu: “Amacımız çocuklarımıza hem istihdamları için meslek öğretmek hem de okulların temizlik ürünü ihtiyaçlarını karşılamak”

Zonguldak’ta bir lise, öğrencilerini eğiterek, diğer okulların ihtiyacı olan sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri üretti. Öğrenciler günlük ortalama ürettikleri 1 tona yakın ürünle hem okulların ihtiyacını karşılıyor hem de mezuniyet sonrası istihdamlarına katkı sağlıyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir süre önce Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan da (BAKKA) eğitim desteği alarak temizlik ve deterjan gurubu türevleri olan temizlik ürünleri üretmeye başladı.

ErKim ismini koydukları ürünleri üreten okul, il ve ilçedeki diğer okulların da ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Projeyi düşünce aşamasından hayata geçirdiklerinde öğrencilerin de istihdamına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten müdür yardımcısı Ertuğrul Önal, “Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda alanım Kimya Teknolojisi alanı. Kimya Öğretmeniyim. Bu projemiz birkaç yıl önce çıktı. Biz okullarımızın 45 kalemdeki yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpüklü sabun ve çamaşır sularını üretebileceğimizi bunları daha düzenli bir şekilde verebileceğimizi düşündük. Projemizde başlangıçta BAKKA ile temasa geçtik. Eğitim destekli projemizdi. Onun sayesinde birkaç firma ile de görüştükten sonra kazanlarımız numunelik malzemeleri de aldık. Üretime başladık. Şu anda üretimimize başlıyoruz. Yaklaşık olarak talep gelirse günlük 1 ila 1.5 tona yakın üretimimiz olacak. Ama daha ileri ki dönemlerde kapasitemizi artırarak bu işi daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Öncelikle okullarımızın sağlığı açısından düşündük. Proje çıkarken okullarımıza daha sağlıklı çamaşır suyu, yüzey temizleyici verelim diye düşündük. Onun için de bu projeye girdik. Şu anda da üretimimize başladık” ifadelerine yer verdi.



“Amacımız çocuklarımıza mezuniyet sonrası istihdam konusunda diğer firmalarda çalışmalarıdır”

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Zoroğlu ise hayata geçirdikleri projeyi belirli bir aşamaya ulaştırdıklarını ifade etti. Daha iyi hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını belirten Zoroğlu, “Biz yıllar öncesinde bu projenin temellerini atmıştık. Fakat hayata nasıl geçirebiliriz onunla ilgili çalışmalarımız oldu. BAKKA’dan eğitim ödeneğiyle beraber bu ödeneği de alarak yavaş yavaş atölye kurulumuna başladık. Bu anlamda bize destek çıkan Valimiz Erdoğan Bektaş, Kaymakamımız Nevzat Taşdan, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muzaffer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Kapıcı tabi ki bize burada en fazla destek çıkan okulumuzun hayırseveri olan Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. sayelerinde belirli bir noktaya geldik. Tabi ki bundan sonraki hedefimiz daha iyi yerlere gelmek. Daha iyi şekilde daha iyi bir üretim sağlamak. Burada amacımız çocuklarımıza meslek lisesini bitirdikten sonra istihdam konusunda diğer firmalarda çalışmalarıdır. Bununla ilgili gerekli yerlere de müracaatlarımızı yapıyoruz. Okulumuz ismini de bu şekilde duyuracaktır. Bölgemizde zor konumlarda zor şartlarda çocuklarımız okullara geliyor. Bu anlamda çocuklarımıza katkı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimiz öğrenerek mezun olacak”

Dört türde deterjan ürettiklerini belirten Kimya öğretmeni Ayşe Çiçek Yıldız, “Burada öğrencilerimizle dört türde deterjan yapıyoruz. Sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve köpüklü sıvı sabun yapıyoruz. Öğrencilerimize ilk başta nasıl yapılacaklarını öğrettik. Numuneler hazırladık. Sonrasında da 200 litrelik kazanlarda öğrencilerimiz bu karışımları hazırlıyorlar. Hem bu konuyu da öncesinde gördükleri için kullanmış oluyorlar. Aynı zamanda döner sermayeden belli bir ücret alıyorlar. Emeklerinin karşılığını da alıyorlar. Bir meslek öğrenmiş oluyorlar. Burayı bitirdiklerinde zaten bizim de amacımız inşallah bu alanla ilgili bir yerde çalışabilecekler. Çünkü öğrenerek mezun olacaklar” şeklinde konuştu.

Üretilen yaklaşık 4 ton deterjan ürünü ise il ve ilçedeki okulların ihtiyaçları için dağıtılacak.



ZONGULDAK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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