Meyvecilik ve Fındık Tarımı kursu düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı eğitim programı çerçevesinde Ahatlı Köyü, Ellezi ve Merkez Mahallelerinde "Meyvecilik kursu" düzenledi.

Ahatlı Köyü Ellezi Mahallesi'nde açılan kursa 25 kişi katıldı. 5 gün sürecek olan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Ufuk Memiş tarafından eğitim verilen kursta tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlere meyvecilik üretimi, türleri, ekonomisi, bakım ve büyütülmesi gibi konular anlatıldı. Merkez Mahallede açılan ve 25 kursiyerin katıldığı kursta da Ziraat Mühendisi Taner Kanyılmaz eğitim verdi. Kurslar hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, " İlçe Müdürlüğümüzce süresiz olarak yaptığımız çiftçi ziyaretleri ve eğitimi yanında Bakanlığımızca projelendirilen programlı ve süreli olarak planladığımız, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü katkıları ile 2019 yılında arıcılık, koyunculuk, mantar yetiştiriciliği, meyvecilik konularında kurslar açtık ve açmaya devam ediyoruz. Bugün de Ahatlı Köyünde iki mahallemizde meyvecilik ve fındık üretimi kurslarımızı açtık. Katılım sağlayan 50 adet kursiyerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimle meyvecilik konusunda daha bilinçli olacaklar. Eğitimin önemini açtığımız kurslarda daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle kursları önemsiyoruz. Programlarımıza kursları katarak çiftçilerimizin bilgi ve görgüsünü geliştirerek, tarımsal üretimlerinde daha bilinçli olmalarına destek sağlıyoruz. Bu bağlamda Ahatlı Köyümüzde düzenlediğimiz kursun hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

ZONGULDAK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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