Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni (ZGC) ziyaret eden Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, 'Vergi bilinci çok önemli' dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık yaptığı konuşmada Halil İbrahim Temiz'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kısa bir süre önce Kocaeli'nden Zonguldak'a gelerek göreve başladığını belirten Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Zonguldak'ı çok beğendiğini ve insanların çok iyi kalpli olduğunu ifade etti. Gazetecilerle karşılıklı sohbet eden Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Vergi bilincinin çok önemli olduğunu ifade etti. Zonguldak'ta 35 bin dolayında vergi mükellefinin bulunduğunu belirten Halil İbrahim Temiz şunları ifade etti:

"Zonguldak'ta bulunmaktan çok mutluyum. Zonguldak'ta atandıktan sonra Sayın başkanım Beni ziyaret ederek mutlu etti, yalnız olmadığımızı gösterdi ve nazik ziyaretlerinden dolayı gerçekten sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Amacımız Zonguldak iline ve genelinde ülkemize hizmet etmektir. basınımızın güzide mensupları ile Bir arada olmaktan gerçekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. misafirperverliğin için de çok teşekkür ediyorum.Zonguldak çok beğendim gerçekten çok sıcak insanlarla karşılaştım. Kocaeli'den geldim ve Anadolu özlemişsin gerçekten Çok sıcakkanlı misafirperver bir yol sorduğunda bir yer tarif et dediğinizi insanlar neredeyse sizinle beraber gelebilecek kadar sıcak kanlılar O yüzden Zonguldak'ta olmaktan mutluyum ve Zonguldak'ta çok sevdim."

Başkan Halil İbrahim Temiz, "Her yıl Vergi Haftası kutlanıyor. Her yıl şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta da çeşitli etkinliklerimiz oluyor kamuoyuna yönelik, öğrencilere yönelik, çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda üniversitemizi ziyaret edip vergi bilinci anlamda bir farkındalık konferansı verebiliyoruz. ilkokul öğrencilerinde vergi tanıması anlamında zaman zaman ziyaretlerimiz oluyor onlara vergiyi anlatıyoruz anlayabilecekleri düzeyde sunumlarımız oluyor. Vergi bilinci çok önemlidir. Çok önem arz eden bir konudur" ifade etti.

ZONGULDAK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.