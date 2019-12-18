Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis devriye aracının karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesinde devriye görevini ifa eden polis aracına yan yoldan çıkan Satılmış Çelik hakimiyetindeki 06 Y 1670 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Rukiye Gedik hakimiyetindeki 67 LF 174 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine gelen ambulans ile 3 polis memuru, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik ve diğer sürücü Rukiye Gedik hafif yaralı olarak tedavileri yapıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.