Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis devriye aracının karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesinde devriye görevini ifa eden polis aracına yan yoldan çıkan Satılmış Çelik hakimiyetindeki 06 Y 1670 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Rukiye Gedik hakimiyetindeki 67 LF 174 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine gelen ambulans ile 3 polis memuru, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik ve diğer sürücü Rukiye Gedik hafif yaralı olarak tedavileri yapıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
ZONGULDAK
20 Aralık 2019 Cuma
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