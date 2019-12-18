Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta domuz avı sırasında arkadaşı Onur Altınay'ı domuz sanarak vuran O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Altınay'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.



Olay dün, Köroğlu köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Onur Altınay (28) ve arkadaşları ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bu sırada 48 yaşındaki O.A., çalılıkların arasındaki Altınay'ı domuz sanarak ateş etti. Sağ göğsünden vurulan Onur Altınay ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Altınay yoğun bakıma alındı. Altınay'ın hayati tehlikesi sürüyor. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.A. ise işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.