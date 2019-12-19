TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen’den BAKKA’ya ziyaret

TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ve Kurumsal İletişim Direktörü Ruşen Kömürcü Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Muhammed Oflaz’ı ziyaret etti.

Ajansın TÜRKSAT Model Uydu hazırlayan BDispate Öğrenci Kulübü üyeleriyle de bir araya gelen TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, gençlerin azimli çalışmalarını görmekten gurur duyduklarını söyledi.

”Kendinize güvenin ve çalışın” diyen Şen, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Teknoloji günden güne gelişiyor. Sizin yetişmiş ve teknoloji alanında bu kadar işin içerisine girmiş olmanız, özellikle bundan sonra Türkiye’nin başaracaklarının garantisidir. Hiçbir şey bir kere de olmuyor. Hiç moralinizi bozmadan tekrar tekrar deneyin.”

Ayrıca Siber Vatan projesi kapsamında BAKKA'da yapılan siber güvenlik çalışmaları hakkında da bilgi alan Cenk Şen, Siber güvenlik ve yazılım çalışmalarının önemine değindi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ve Kurumsal İletişim Direktörü Ruşen Kömürcü’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ZONGULDAK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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