Zeka yarışmasında Zonguldak'ı temsil edecekler

Zonguldak'da 13 Ortaokul ve Lise öğrencileri Türkiye Zeka Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ekim ayında Türk Zeka Vakfının TÜBİTAK’ın desteği ile düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası 16 Kasım 2019 da Trabzon'daki bölge finallerine giden 13 okul takımı, 21 Aralık 2019 da Ankara yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu, Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu, Kdz Ereğli TED Koleji Lisesi, Profesör Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından Final öncesi başarı dileklerini iletti.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Öğrencilerimizi bu aşamaya kadar elde ettikleri başarılar için tebrik ediyor, bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyoruz” denildi. Türkiye Finalleri 21 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak.

ZONGULDAK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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