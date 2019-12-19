'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler dikkat çekti

Alaplı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi.

Alaplı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Durakta Matematik' projesiyle, öğrenciler ve yetişkinler; otobüs duraklarında boş zamanlarını matematikle değerlendirebilecek. Proje kapsamında, matematiğin kolayca öğrenilebilmesi için Durakta Matematik Projesi Alaplı İlçe Sorumlusu Şennur Yılmaz tarafından 6A sınıfı öğrencileri le birlikte hazırlanan karikatürlü ve resimli görseller otobüs duraklarına asıldı.

Çeşitli matematik işlemlerinin de yer aldığı projedeki afişlerle, matematiği öğrenmenin yanı sıra sevdirmeyi de hedefleniyor. Proje hakkında konuşan İlçe sorumlusu Şennur Yılmaz, "Durakta Matematik Projesi matematiği öğrencilere sevdirmek, ilgilerini çekmek, severek ve isteyerek öğrenmelerini sağlamak, 7 den 70 durakta bekleyen herkesin matematiğin eğlenceli yüzünü keşfetmesini sağlamak amacıyla başladı. Zonguldak ta hayata geçiren ilk ilçe olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Şu ana kadar velilerden, halktan, öğrencilerden çok güzel geri dönütler alıyorum. Projeye destek veren ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Cevat Çevik’e, bizi desteleyen Okul Müdürümüz Sezgin Turan’a, projeyi birlikte yürüttüğüm 6A sınıfı öğrencilerime ederim" dedi.

ZONGULDAK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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