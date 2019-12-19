17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ören İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 17 öğrenci bulantı ve kusma şikayeti ile öğretmenlere başvurdu. Okul idaresi tarafından 17 öğrenci Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavileri yapılan 17 öğrenci daha sonra taburcu edildi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan aynı yemeğin ilçede taşımalı eğitim yapan 51 okuldaki toplam 5 bin öğrenciye dağıtıldığı diğer okullardan herhangi bir şikayet alınmadığı ifade edildi.
Kdz. Ereğli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yediği yemekten numune aldı. Öğrenci ve velileri gıda zehirlenmesi iddiası ile ilgili olarak polise ifade verirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçtan sağ çıktı Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü kazayı yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Bu araçtan sağ çıktı Takla atan otomobil metrelerce ...
Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye ...
'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler dikkat çekti
YEREL HABERLER 'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler ...
ZBEÜ’de sıfır atık projesi uygulama toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ’de sıfır atık projesi uygulama toplantısı ...
Zeka yarışmasında Zonguldak'ı temsil edecekler
YEREL HABERLER Zeka yarışmasında Zonguldak'ı temsil edecekler
BEÜ Öğrencileri “Engelli Değilim, Farkındayım” projesine imza attı
YEREL HABERLER BEÜ Öğrencileri “Engelli Değilim, Farkındayım” ...
Kdz. Ereğli’de ‘Lena, Leyla ve Diğerleri’ oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de ‘Lena, Leyla ve Diğerleri’ oyunu ...
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a Milli Takım forması
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a Milli Takım forması
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen’den BAKKA’ya ziyaret
YEREL HABERLER TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen’den BAKKA’ya ziyaret
Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor
Rektör Çufalı, ZGC'de gazetecilerin sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, ZGC'de gazetecilerin sorularını ...
Devrek’teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı
YEREL HABERLER Devrek’teki camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı
Başkan Türkyılmaz’dan Devrek’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz’dan Devrek’e ziyaret
Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma gösterisi beğeniyle izlendi
YEREL HABERLER Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma gösterisi beğeniyle ...
Domuz avında arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Domuz avında arkadaşını vurdu
Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı
YEREL HABERLER Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı
Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı
YEREL HABERLER Mesut Özil, memleketinin takımına sahip çıktı
Gıda zehirlenmesi yaşayan 18 öğrenci taburcu edildi
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi yaşayan 18 öğrenci taburcu edildi
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Temiz, "Vergi bilinci çok önemli"
YEREL HABERLER Temiz, "Vergi bilinci çok önemli"
Yerli malı haftasında Türkiye'de ilk sergi
YEREL HABERLER Yerli malı haftasında Türkiye'de ilk sergi
Öğrencilere bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Öğrencilere bilgilendirme toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X