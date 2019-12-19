Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde farklı projelerde başarılı çalışmalar yapan 332 öğretmeni ödüllendirdi.

Zonguldak Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen KODLAZON, AKILZON, DYNED, TÜBİTAK 4004, 4006, 4007 ve E Twinning projelerinde başarılı çalışmalar yaparak, saha ziyaretlerinde izlenen öğretmenler ödüllendirildi. Başarılı öğretmenlere başarı belgeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından verildi. Kdz. Ereğli’den 19, il genelinde ise toplam 332 öğretmen ödül almaya hak kazanırken, törende konuşan Vali Bektaş, farkındalık ortaya koyarak, öğrencilere iyi örnek oluşturan öğretmenlere teşekkür etti.

ZONGULDAK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.