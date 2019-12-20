Zonguldak merkezli 5 İl’de FETÖ operasyonu; 5 gözaltı

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/ PDY operasyonunda aralarında polis, asker ve banka çalışanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Zonguldak, Adana, Çanakkale, Osmaniye ve Aksaray olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında görevlerinden ihraç edilenlerinde bulunduğu polis, asker ve bankacının da bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda evrak ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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