Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

"O benim sünnetim değildi"

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ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları tepsit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak merkezli Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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