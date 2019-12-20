Zonguldaklı balıkçılar ağlarını Doğu Karadeniz'de atmaya başladı

Zonguldaklı balıkçılar, Zonguldak'ta yeterli balığı tutamayınca ağlarını Doğu Karadeniz'de atmaya başladı.

Zonguldak'lı balıkçılar bu sezon balıkda umduğu bulamadığı için rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi. Öte yandan balıkçılar Zonguldak'ta sadece istavrit tutabildiklerini söylediler. Balık fiyatları ise tezgahlarda şu şekilde yer aldı: İstavrit 20 TL, Uskumru 20 TL, Hamsi 15 TL, Mezgit 15 TL, Barbun 30 TL, Somon 35 TL, Çipura 20 TL ve Levrek 30 TL.

10 yıldır balıkçılık yapan Kemal Özçep, "Zonguldak'ya bu yıl aradığımız balığı bulamıyoruz. Özel teknelerimizle balık tutmaya gittiğimiz de sadece istavrit tutabiliyoruz. Diğer hamsi, palamut cinsi balık bulamıyoruz. Gerçekten bu yıl balıkta kısır bir sezon geçiriyoruz. İnşallah tek ümidimiz karın yağmasıyla birlikte balığın bollaşması. Bizler halkımıza taze ve günlük balık satmaya çalışıyoruz" dedi.

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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