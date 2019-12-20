Kdz. Ereğli Belediyesi’nde stajer öğrencilere taciz iddiası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde çalışan bir kişinin aynı birimde staj gören kız öğrencileri öpmeye çalışarak tacizde bulunduğu iddia edildi.

Olay Kdz. Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı arşiv biriminde meydana geldi. İddiaya göre bu birimde çalışan G.İ. isimli işçi yanında staj gören lise son sınıf öğrencisi Ş.C. ve B.K.’ye yakınlık kurmaya çalıştı. G.İ.’nin kendilerini öpmeye çalışması üzerine iki liseli öğrenci durumu okul idaresine bildirdi. Liseli kızlar kendilerini öpmeye çalışarak tacizde bulunduğunu iddia ettikleri G.İ. hakkında emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan G.İ. suçlamaları kabul etmezken, ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Cinsel tacize uğradıkları iddiası ile şikayette bulunan iki lise öğrencisinin Kdz. Ereğli Belediyesi’nde ki stajları ise sonlandırıldı. Tacizde bulunduğu iddia edilen G.İ.’nin Kdz. Ereğli belediyesinde çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Durumu haber alan öğrenci velileri ise taciz olayının üstünün kapatılmaması gerektiğini belirterek, yetkililerin konuya ciddiyetle yaklaşmalarını beklediklerini ifade etti.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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