Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızılacivertli takım, 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girecek. Kırmızılacivertliler Antalya'da 2 haftalık bir kamp yapacak. Zonguldak Kömürspor kamp programında en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Takım kamp süresince anlaşmış olduğu oyuncuları da kamp kadrosuna dahil edecek.

Zonguldak Kömürspor kampı 4 yada 5 Ocak tarihleri arasında sonlandırarak kente geri dönecek. Kırmızılacivertli takım ardından kendi tesislerinde 11 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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