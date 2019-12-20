Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

İHA

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızılacivertli takım, 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor

Zonguldak Kömürspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızılacivertli takım, 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 22 Aralık Pazar günü Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girecek. Kırmızılacivertliler Antalya'da 2 haftalık bir kamp yapacak. Zonguldak Kömürspor kamp programında en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Takım kamp süresince anlaşmış olduğu oyuncuları da kamp kadrosuna dahil edecek.
Zonguldak Kömürspor kampı 4 yada 5 Ocak tarihleri arasında sonlandırarak kente geri dönecek. Kırmızılacivertli takım ardından kendi tesislerinde 11 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ZONGULDAK

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçebey’de katı atık tesisine tepki yürüyüşü
YEREL HABERLER Gökçebey’de katı atık tesisine tepki yürüyüşü
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde stajer öğrencilere taciz iddiası
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nde stajer öğrencilere taciz ...
Devrek’te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı
YEREL HABERLER Devrek’te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan ...
Doğu Türkistan vatandaşlarına destek için biraraya gelindi
YEREL HABERLER Doğu Türkistan vatandaşlarına destek için biraraya ...
Zonguldak voleybol gençlik, sezona hazır
YEREL HABERLER Zonguldak voleybol gençlik, sezona hazır
Devrek’te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı ...
Zonguldaklı balıkçılar ağlarını Doğu Karadeniz'de atmaya başladı
YEREL HABERLER Zonguldaklı balıkçılar ağlarını Doğu Karadeniz'de ...
Osmanlı Çileği’ne Ereğli sahip çıktı
YEREL HABERLER Osmanlı Çileği’ne Ereğli sahip çıktı
Gülüç Belediyesi yeni temizlik aracını teslim aldı
YEREL HABERLER Gülüç Belediyesi yeni temizlik aracını teslim aldı
Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni ...
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi
YEREL HABERLER Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi
Madenlerde yarım kalan hayatların sergisi
YEREL HABERLER Madenlerde yarım kalan hayatların sergisi
Zonguldak merkezli 5 İl’de FETÖ operasyonu; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 İl’de FETÖ operasyonu; 5 gözaltı
Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha imza attı
YEREL HABERLER Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha ...
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına ...
Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride ...
Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi
17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik ...
Bu araçtan sağ çıktı Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi, sürücü kazayı yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Bu araçtan sağ çıktı Takla atan otomobil metrelerce ...
Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye ...
'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler dikkat çekti
YEREL HABERLER 'Durakta Matematik' projesi için asılan afişler ...
ZBEÜ’de sıfır atık projesi uygulama toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ’de sıfır atık projesi uygulama toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X