Kdz. Ereğli’de STK’lar Çin zulmüne tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kdz. Ereğli’de STK’lar Çin zulmüne tepki gösterdi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde biraraya gelen siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri Doğu Türkistan Uygur halkına destek vermek ve Çin zulmünü protesto etmek için biraraya geldi.

Kdz. Ereğli’de STK’lar Çin zulmüne tepki gösterdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde biraraya gelen siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri Doğu Türkistan Uygur halkına destek vermek ve Çin zulmünü protesto etmek için biraraya geldi.
Kdz. Ereğli İlçe Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile yaklaşık 20’ye yakın STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. STK’lar adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kdz. Ereğli Temsilcisi Mustafa Süleyman Köseoğlu, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin yaşadığı işkence ve zulmü anlattı. Yaşanan asimilasyon ve zulümlerin dünya gündeminden saklanmaya çalışıldığını dile getiren Köseoğlu “2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin, dünyanın karşısına iki farklı yüzle çıkmaktadır. Uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Uygur Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Nisan 2017’nden itibaren Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Eğitim Kampları’na göndermekte ve beyin faliyetleri yürütülmektedir. Çin Devleti’nin ‘eğitim kampı’ adını verdiği toplama kamplarında 1 ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğu Türkistan’da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya’sını hatırlatmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, ailelerinden zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmekte, ancak ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmamaktadır. Kamplardaki hayat şartları çok kötü olup, içerisinde çocuklarında bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinden kat kat üstündedir. Öyle ki insanlar kamplarda ancak yan yana sıkışık vaziyette yatabilmektedir. Uygulanan yönetmelere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları ‘suçlu’ olarak kabul ettiğini, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre, toplama kamplarında; mahkumları su tanklarına daldırma, eller ve ayaklardan zincirleme, kadın tutukluların yüzlerinde ve vücutlarında sigara söndürme , bileklerinden asılan tutukluları copla dövme , elektrik verme, acı verici nesnelerle dövme, soğukta bekletme, yoğun ve parlak ışıklarla körleştirme, uzun süre gerili tutma, aç ve susuz bırakma, günlerce “kaplan koltuğu” denen hareketsiz koltuklarda oturma gibi işkence ve kötü muameleler yapılmaktadır. Bu türden işkenceler fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açmakta, zaman zaman ölümle tehdit sonuçlanmaktadır. Haber kaynaklarına göre Doğu Türkistan’da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunuyor. Bu her Uygur ailesinden en az bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına gelmektedir. Tutuklu olanlar genellikle 20 ila 40 yaşları arasındaki Uygur erkekleridir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanmaktadırlar” dedi.
Köseoğlu, devam eden zulmün bir an önce sonlandırılarak Uygur Türkleri’ne Çin vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlandırılarak, inanç özgürlüklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Köseoğlu, Uygur Türklerine hakları verilinceye kadar konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Toplantı basın açıklamasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

ZONGULDAK

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fener İlkokulu'ndan "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği
YEREL HABERLER Fener İlkokulu'ndan "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği
İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir
YEREL HABERLER İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin ...
Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı ...
Gökçebey’de katı atık tesisine tepki yürüyüşü
YEREL HABERLER Gökçebey’de katı atık tesisine tepki yürüyüşü
Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Antalya'da kampa giriyor
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde stajer öğrencilere taciz iddiası
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nde stajer öğrencilere taciz ...
Devrek’te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı
YEREL HABERLER Devrek’te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan ...
Doğu Türkistan vatandaşlarına destek için biraraya gelindi
YEREL HABERLER Doğu Türkistan vatandaşlarına destek için biraraya ...
Zonguldak voleybol gençlik, sezona hazır
YEREL HABERLER Zonguldak voleybol gençlik, sezona hazır
Devrek’te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te çiftçilere yönelik kestane fidanı dağıtımı ...
Zonguldaklı balıkçılar ağlarını Doğu Karadeniz'de atmaya başladı
YEREL HABERLER Zonguldaklı balıkçılar ağlarını Doğu Karadeniz'de ...
Osmanlı Çileği’ne Ereğli sahip çıktı
YEREL HABERLER Osmanlı Çileği’ne Ereğli sahip çıktı
Gülüç Belediyesi yeni temizlik aracını teslim aldı
YEREL HABERLER Gülüç Belediyesi yeni temizlik aracını teslim aldı
Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni ...
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi
YEREL HABERLER Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi
Madenlerde yarım kalan hayatların sergisi
YEREL HABERLER Madenlerde yarım kalan hayatların sergisi
Zonguldak merkezli 5 İl’de FETÖ operasyonu; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 İl’de FETÖ operasyonu; 5 gözaltı
Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha imza attı
YEREL HABERLER Açılan kurslar sayesinde kadınlar bir başarıya daha ...
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına ...
Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride ...
Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Bektaş öğretmenleri ödüllendirdi
17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X